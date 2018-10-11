В демонстрационном павильоне МЦД установят макет нового поезда "Иволга"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Макет вагона нового поезда "Иволга" появится в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД), сообщила РИА Новости пресс-секретарь департамента транспорта Москвы Алена Еремина в четверг.

"В демонстрационном павильоне МЦД, который в скором времени откроется на площади Киевского вокзала, установят макет вагона новейшего поезда "Иволга". В полноразмерном макете будут установлены крепления для колясок и велосипедов, теплые поручни, три вида обивки сидений, из которых пассажиры смогут выбрать понравившийся и проголосовать за него", — сказала она.

Кроме того, в вагоне разместится аттракцион виртуальной реальности "Кабина машиниста", где каждый сможет попробовать себя в роли машиниста или "прокатиться" по маршруту МЦД-1 и МЦД-2.

Первые два диаметра: МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" запустят уже в конце 2019 — начале 2020 года. График работы МЦД будет выстроен как в метро — с 05.30 утра до 01.00 ночи. Поезда будут ходить с интервалами каждые пять шесть минут в часы пик, а для удобной интеграции диаметров с остальной городской транспортной системой будет разработана удобная билетная система.

Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка". В целом, по подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.