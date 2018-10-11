Аэропортам Казани и Набережных Челнов присвоят имена выдающихся россиян

КАЗАНЬ, 11 окт — РИА Новости. Международные аэропорты "Казань" и "Бегишево" (Набережные Челны) в числе 45 ведущих российских аэропортов получат имена выдающихся соотечественников в рамках проекта "Великие имена России", сообщает Общественная палата Татарстана.

Проект "Великие имена России" посвящен присвоению международным аэропортам России имен великих российских соотечественников, которые олицетворяют грандиозность, величие и славу страны. В нем участвуют 45 аэропортов по всей стране, которые были определены на основании данных Росавиации по пассажиропотоку. Проект организован в формате общенационального конкурса, в рамках которого сами жители будут выбирать имена выдающихся соотечественников для названия аэропортов. С идеей реализации проекта выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество, а координировать реализацию проекта будет Общественная палата РФ.

"Сегодня председатель Общественной палаты Татарстана Анатолий Фомин объявил о старте в республике проекта "Великие имена России". Еще до официального старта проекта в Татарстане уже разгорелись дискуссии по поводу присвоения аэропортам республики имен выдающихся соотечественников", — говорится в сообщении.

В частности, в числе кандидатов, достойных дать имя двум татарстанским аэропортам, жители республики называют советского авиаконструктора Андрея Туполева, легендарного летчика-истребителя, совершившего побег на самолете из фашистского концлагеря, Героя Советского Союза Михаила Девятаева и даже царицу Сююмбике, правившую Казанским ханством в XVI веке.

Сбор предложений продлится до 14 октября, после чего экспертная группа, сформированная Общественной палатой Татарстана, отберет 30 имен. Затем пользователи социальных сетей смогут проголосовать, выбрав из нее основных претендентов на победу. С учетом результатов опроса экспертами 19 октября будут определены имена 10 выдающихся деятелей для каждого аэропорта, которые пройдут в следующий этап проекта. При отборе существуют определённые требования. Так, например, в качестве имен-претендентов для названия аэропортов не могут рассматриваться имена политиков и государственных деятелей периода новейшей истории страны (последние 100 лет). При выборе из нескольких кандидатов приоритетным критерием станет их историческая связь с республикой.

На втором этапе, который завершится 7 ноября, будет отобрана тройка наиболее популярных имен. Они и будут представлены для финального голосования на федеральном сайте "Великие имена России". Победителей объявят 5 декабря. Итоговому голосованию будут предшествовать промежуточные опросы, публичные дискуссии и различные общественные активности.

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