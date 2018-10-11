На Тамбовщине в 2019 году создадут единую цифровую платформу для АПК

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Тамбовская область к середине 2019 года создаст единую цифровую платформу для АПК, сообщил РИА Новости глава администрации региона Александр Никитин на российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2018".

По его словам, проект по созданию единой цифровой платформы для АПК с акцентом на приложения для маркетинга, логистики и сбыта сельхозпродукции, реализуется совместно с фондом "Сколково" и компанией "Ростелеком".

"Мы также акцентируем внимание на коммуникации с банковским сектором. Прототипы программ уже лицензированы фондом "Сколково", — сказал Никитин.

Он уточнил, что приложения будут созданы для сбыта продукции растениеводства и животноводства, в том числе, продукции перерабатывающей промышленности.

"У нас много предприятий, в частности, в молочной отрасли, где проведена роботизация, есть предприятия из сферы растениеводства, где элементы цифровой экономики уже присутствуют. На новой платформе для АПК будет агрегироваться информация от разных отраслей. Пока что это единичные приложения, которые уже разработаны, они подключаются к "базовой шине", которую нам предоставила компания "Ростелеком". На сегодняшний день альфа-версия ядра цифровой платформы уже разработана", — пояснил глава региона.

Он добавил, что с середины 2019 года к первой версии платформы можно будет подключиться на коммерческой основе.

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