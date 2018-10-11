Власти Ливана отметили рост популярности российского образования в стране

БЕЙРУТ, 10 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Проведение первой масштабной выставки российских университетов в Ливане по-настоящему широко раскрыло российское образование для ливанских студентов, рассказал РИА Новости генеральный директор управления при министерстве просвещения и высшего образования Ливана Ахмад Джамаль.

В четверг в здании ЮНЕСКО в Бейруте состоялось торжественное открытие первой в арабском мире образовательной выставки российских университетов, на которой представлены 18 высших государственных учебных заведений РФ. Открытие проходило при участии посла России в Ливане Александра Засыпкина, руководителя Россотрудничества в Ливане Вадима Зайчикова, ректора Государственного Ливанского университета Фуада Айюба и представителя минобразования Ливана Ахмада Джамаля.

"Конечно, сегодня мы наблюдаем колоссальную открытость российских университетов и России в сторону региона в целом. Нужно понимать, что такого масштаба образовательная выставка проходит впервые в арабском мире, это реальность. Выпускники российских вузов сегодня играют важную роль в жизни, экономике, производстве и медицине Ливана", — сказал Джамаль.

По его словам, исторически, несмотря на отличные отношения между РФ и Ливаном, со стороны российских вузов не было такой открытости, как сегодня. Важность сегодняшнего мероприятия, по мнению собеседника агентства, заключается в присутствии около 20 государственных университетов из России с высоким рейтингом и с отличной образовательной программой на всех уровнях.

"РФ – страна, продвинутая в области производства, экономики и в других направлениях, и этот опыт она может передать (нашим студентам – ред.). Завтра состоится встреча между университетами РФ и Ливана с целью усиления сотрудничества между нашими высшими образовательными заведениями", — добавил Джамаль.

Вадим Зайчиков со своей стороны рассказал РИА Новости, что не так давно правительство РФ дало задание Министерству образования увеличить количество иностранных студентов в России в несколько раз. РФ разработала концепцию экспортного высшего образования, представительство Россотрудничества в Ливане и Сирии подключилось к этому проекту. В Ливане инициативу поддержало министерство просвещения и высшего образования, ставшее впоследствии партнером в организации и проведении выставочных мероприятий.

"Ливан был выбран потому, что здесь много высших учебных заведений и большое количество студентов. Ливанцы при обучении в РФ показывают высокие результаты, и поэтому их любят. Поэтому нам пришла идея провести в Ливане такую большую образовательную выставку", — сказал представитель Россотрудничества.

По словам Зайчикова, российское высшее образование не только может, но и должно конкурировать с западными вузами на Ближнем Востоке и особенно в Ливане. Россия сейчас продолжает выделять бюджетные места для ливанских студентов, но помимо бюджета существует еще и коммерческий набор, в этом направлении российскому образованию, как сообщил Зайчиков, нет конкурентов в мире. "Соотношение цены и качества нашего высшего образования находится на высоком уровне. Такого уровня образование если студенты захотят получить в западных странах, это будет стоить очень дорого", — сказал он.