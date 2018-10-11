Путин подписал закон против регистрации мигрантов в "резиновых" офисах

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на борьбу с фиктивной постановкой на учет мигрантов в "резиновых" офисах. © РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк В Госдуму внесли проект о наказании за помощь в нелегальной миграции

Закон уточняет, что фиктивная постановка на учет по месту пребывания – это постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания (действует – по месту пребывания в жилом помещении) на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов, либо постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в жилом или ином помещении (действует – в жилом помещении) без их намерения фактически проживать в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания, либо постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством РФ деятельность.

Как ранее отмечали авторы законопроекта, он направлен на защиту интересов и безопасности граждан России, а также тех граждан иностранных государств, кто прибыл в нашу страну на законных основаниях и с законными намерениями.

Также они отмечали, что перекрытие лазейки для фиктивной регистрации поможет предотвратить угрозу пребывания на территории России лиц для осуществления, в том числе, экстремистской и террористической деятельности.

В декабре прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в нежилом помещении. Законопроектом предлагалось установить уголовную ответственность за фиктивную постановку на учет по месту пребывания в нежилом помещении (по месту нахождения организации): штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет.