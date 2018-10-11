ФССП создаст новую информационную систему с искусственным интеллектом

СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России создаст через 3-4 года новую информационную систему с использованием искусственного интеллекта, на эти цели был взят кредит у банка БРИКС, сообщил директор ФССП России Дмитрий Аристов журналистам в Сочи, где проходит IX Международная научно-практическая конференция "Государственная и частная системы принудительного исполнения".
По словам Аристова, "не то, что пристав будет заменен роботом, это для обработки больших объемов информации, которые постоянно растут".
"Решения юридически значимые и процессуальные всегда будет принимать человек. Такая система в ближайшей перспективе, мы ориентируемся на 3-4 года, будет создана. В первую очередь она позволит облегчить доступ граждан к информации об исполнительном производстве", — добавил Аристов.