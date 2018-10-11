ФССП создаст новую информационную систему с искусственным интеллектом

СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России создаст через 3-4 года новую информационную систему с использованием искусственного интеллекта, на эти цели был взят кредит у банка БРИКС, сообщил директор ФССП России Дмитрий Аристов журналистам в Сочи, где проходит IX Международная научно-практическая конференция "Государственная и частная системы принудительного исполнения".

"Буквально несколько месяцев назад РФ заключила кредитный договор с новым банком развития БРИКС о предоставлении кредита России, по теме совершенствования судебной системы, где у нас есть свой раздел, и мы в рамках этого проекта будем создавать уникальную новую информационную систему, которая основана на самых современных технологиях с использованием искусственного интеллекта", — сообщил главный пристав России.

По словам Аристова, "не то, что пристав будет заменен роботом, это для обработки больших объемов информации, которые постоянно растут".

"Решения юридически значимые и процессуальные всегда будет принимать человек. Такая система в ближайшей перспективе, мы ориентируемся на 3-4 года, будет создана. В первую очередь она позволит облегчить доступ граждан к информации об исполнительном производстве", — добавил Аристов.