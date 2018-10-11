Минздрав рассчитывает привить от гриппа почти половину россиян

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Минздрав рассчитывает привить от гриппа около 70 миллионов человек, фактически половину населения страны, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"В этом году мы закупили на 7% больше вакцины, чем в прошлом году. Сможем привить на 3 миллиона 300 тысяч человек больше, то есть в целом более 62 миллионов человек за государственные наши средства. Кроме того, примерно 6 миллионов человек будут привиты работодателями на рабочих местах за счет средств работодателей, по соглашению Минздрава и РСПП. Всего мы привьем около 70 миллионов человек, то есть фактически половину страны", — сказала Скворцова на совещании правительства у президента.