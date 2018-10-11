Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам, продающим "жиросжигатель"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Роскомнадзор на основании судебных решений принял меры по прекращению доступа к информации на девяти сайтах, продающих опасный для жизни препарат, позиционирующийся как "жиросжигатель", сообщила в четверг пресс-служба надзорного ведомства.

"В рамках своих полномочий Роскомнадзор направил уведомления владельцам сайтов и хостинг-провайдерам с требованием ограничить доступ к противоправной информации. В результате был прекращен доступ к информации на девяти страницах сайтов, продающих жиросжигающий препарат", — говорится в сообщении.

Отмечается, что размещенные сообщения "формировали у людей заведомо ложное представление о потребительских свойствах БАД", содержали рекомендации по ее применению в качестве лечебного препарата, а также декларировали лечебные эффекты БАД, что дало "возможность позиционировать биологически активную добавку к пище в качестве продукции, обладающей лечебными свойствами".

"Согласно информации Роспотребнадзора, данный продукт не разрешен к обороту в Российской Федерации, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки. Эксперты сообщают, что он используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначен для приема внутрь", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.