Бразильского старовера отпустили из спецприемника

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Бразилец-старовер из Красноярского края, которому грозит депортация из-за отсутствия документов, отпущен из центра временного содержания иностранных граждан до рассмотрения краевым судом апелляционной жалобы на решение о его выдворении за пределы РФ, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Житель Красноярского края Ханофер Ефимофф ди Кейрос отпущен из центра временного содержания иностранных граждан до рассмотрения краевым судом поданной им апелляционной жалобы на ранее принятое решение о его выдворении за пределы РФ", — сообщила Волк.
Ранее в краевом главке МВД сообщили, что мужчина живет в России без документов, подтверждающих личность. Ему выдана справка для обращения в консульство для документирования и разъяснен порядок дальнейшей легализации на территории России. Однако мужчина отказался последовать рекомендациям.
Также ранее в главке МВД сообщили, что сейчас прорабатывается вопрос по документированию для дальнейшей легализации данного гражданина на территории страны.