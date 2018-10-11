Российские специалисты установили пол черепахи из британской дипмиссии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Московский зоопарк помог британскому посольству в РФ выяснить пол черепахи, живущей в дипмиссии: она оказалась девочкой.

Ранее в посольстве РИА Новости рассказали, что у них обитает красноухая или желтобрюхая черепаха из семейства пресноводных. Сотрудники посольства бережно ухаживают за ней на протяжении уже почти 15 лет, однако не могли дать ей имя, поскольку не было понятно, к какому полу она принадлежит.

Ведущий герпетолог Московского зоопарка, доктор ветеринарных наук Дмитрий Васильев сообщил агентству, что готов помочь сотрудникам британской дипмиссии в этом вопросе. Сотрудники посольства сообщили, что с радостью примут помощь специалиста.

"Мы проконсультировались с главным герпетологом Московского зоопарка и выяснили, что красноухая черепаха, которая уже почти 15 лет живет в посольстве Великобритании, — девочка!" — говорится в сообщении посольства в Facebook.

"Сегодня мы объявляем конкурс на лучшее имя для нашей любимицы: предлагайте варианты в комментариях и голосуйте лайками за понравившиеся вам имена. Участники конкурса должны быть подписаны на страницу. Об окончательном решении сотрудников посольства мы сообщим здесь же", — говорится в сообщении посольства в Facebook.