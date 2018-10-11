Российские специалисты установили пол черепахи из британской дипмиссии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Московский зоопарк помог британскому посольству в РФ выяснить пол черепахи, живущей в дипмиссии: она оказалась девочкой.
Ведущий герпетолог Московского зоопарка, доктор ветеринарных наук Дмитрий Васильев сообщил агентству, что готов помочь сотрудникам британской дипмиссии в этом вопросе. Сотрудники посольства сообщили, что с радостью примут помощь специалиста.
"Мы проконсультировались с главным герпетологом Московского зоопарка и выяснили, что красноухая черепаха, которая уже почти 15 лет живет в посольстве Великобритании, — девочка!" — говорится в сообщении посольства в Facebook.
"Сегодня мы объявляем конкурс на лучшее имя для нашей любимицы: предлагайте варианты в комментариях и голосуйте лайками за понравившиеся вам имена. Участники конкурса должны быть подписаны на страницу. Об окончательном решении сотрудников посольства мы сообщим здесь же", — говорится в сообщении посольства в Facebook.