Путин подписал ФЗ, обязывающий заранее сообщать об отмене митингов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий организаторов публичных мероприятий информировать граждан и власть в случае отказа от проведения мероприятия не позднее, чем за один день, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее авторы законопроекта отмечали, что за последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий, выражающееся в том, что уполномоченные органы на основании поступивших уведомлений принимают необходимые меры для обеспечения проведения мероприятия, которое по факту не проводится.

"Внести в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" следующие изменения: в случае отказа от проведения публичного мероприятия не позднее чем за один день до дня его проведения меры по информированию граждан и уведомить в письменной форме орган исполнительной власти РФ или орган местного самоуправления, в которые подано уведомление о проведении публичного мероприятия, о принятом решении", — говорится в тексте документа.

Закон был принят Государственной думой 25 сентября и одобрен Советом Федерации 3 октября.