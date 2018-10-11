Путин подписал ФЗ, обязывающий заранее сообщать об отмене митингов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий организаторов публичных мероприятий информировать граждан и власть в случае отказа от проведения мероприятия не позднее, чем за один день, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Внести в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" следующие изменения: в случае отказа от проведения публичного мероприятия не позднее чем за один день до дня его проведения меры по информированию граждан и уведомить в письменной форме орган исполнительной власти РФ или орган местного самоуправления, в которые подано уведомление о проведении публичного мероприятия, о принятом решении", — говорится в тексте документа.
Закон был принят Государственной думой 25 сентября и одобрен Советом Федерации 3 октября.