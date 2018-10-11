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Общество

Польский суд разрешил записать родителями ребенка двух женщин

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© Depositphotos / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша. Архивное фотоЦентр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
© Depositphotos / jacek_kadaj

ВАРШАВА, 11 окт — РИА Новости. Высший административный суд Польши разрешил записывать родителями детей лиц одного пола, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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© AFP 2018 / Daniel Mihailescu
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Суд решил, что "польские государственные органы не имеют права отказать в выдаче свидетельства о рождении ребенка, только потому, что родителями являются две женщины".

Постановление суда открывает путь для изменения существующей практики органов государственного управления, которые последовательно утверждали, что в графе "отец" и "мать" должны присутствовать данные мужчины и женщины.

Сутью рассматриваемого спора является дело четырехлетнего мальчика, родившегося в Великобритании в браке двух гражданок Польши (британский парламент узаконил однополые отношения в 2013 году, в Польше однополые браки запрещены — ред.).

В 2015 году мать ребенка обратилась в соответствующий госорган в Кракове, чтобы перевести свидетельство о рождении и внести его в польский реестр.

Чиновники не согласились на перевод и внесение в реестр британского свидетельства о рождении, заявив, что это противоречило бы польским правилам, так как семейный кодекс и закон об актах гражданского состояния не предусматривают возможности, чтобы в документах в качестве родителей фигурировали две женщины.

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Негативное решение этого вопроса также оставил в силе воевода малопольский, который пояснил, что не соблюдены формальные требования, но речь не идет о дискриминации заявительницы и ее сына. По его мнению, транскрипция иностранного документа будет равносильна признанию отца ребенка женского пола.

То же решение подтвердил окружной административный суд, руководствуясь тем, что внесение в свидетельство о рождении двух женщин в качестве родителей мальчика было бы нарушением основных принципов польского права.

Судья Высшего административного суда Аркадиуш Деспот-Младанович во время рассмотрения дела заявил, что оно не касается гендерных отношений, а "законный представитель ребенка хочет добиться получения причитающихся ему документов, удостоверяющих личность".

По мнению суда, не имея свидетельства о рождении, ребенок незаконно был исключен из различных сфер общественной жизни, что недопустимо, в частности, с точки зрения Конвенции о правах ребенка, подписантом которой является Польша.

Также судья заявил, что "когда мы имеем дело с обязательной транскрипцией иностранного свидетельства о рождении, нельзя ссылаться на принцип права Польской Республики".

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