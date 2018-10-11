Польский суд разрешил записать родителями ребенка двух женщин

ВАРШАВА, 11 окт — РИА Новости. Высший административный суд Польши разрешил записывать родителями детей лиц одного пола, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Постановление суда открывает путь для изменения существующей практики органов государственного управления, которые последовательно утверждали, что в графе "отец" и "мать" должны присутствовать данные мужчины и женщины.
Сутью рассматриваемого спора является дело четырехлетнего мальчика, родившегося в Великобритании в браке двух гражданок Польши (британский парламент узаконил однополые отношения в 2013 году, в Польше однополые браки запрещены — ред.).
В 2015 году мать ребенка обратилась в соответствующий госорган в Кракове, чтобы перевести свидетельство о рождении и внести его в польский реестр.
Чиновники не согласились на перевод и внесение в реестр британского свидетельства о рождении, заявив, что это противоречило бы польским правилам, так как семейный кодекс и закон об актах гражданского состояния не предусматривают возможности, чтобы в документах в качестве родителей фигурировали две женщины.
То же решение подтвердил окружной административный суд, руководствуясь тем, что внесение в свидетельство о рождении двух женщин в качестве родителей мальчика было бы нарушением основных принципов польского права.
Судья Высшего административного суда Аркадиуш Деспот-Младанович во время рассмотрения дела заявил, что оно не касается гендерных отношений, а "законный представитель ребенка хочет добиться получения причитающихся ему документов, удостоверяющих личность".
По мнению суда, не имея свидетельства о рождении, ребенок незаконно был исключен из различных сфер общественной жизни, что недопустимо, в частности, с точки зрения Конвенции о правах ребенка, подписантом которой является Польша.
Также судья заявил, что "когда мы имеем дело с обязательной транскрипцией иностранного свидетельства о рождении, нельзя ссылаться на принцип права Польской Республики".