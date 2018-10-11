В Оренбуржье намерены открыть 17 центров амбулаторной онкологической помощи

ОРЕНБУРГ, 11 окт — РИА Новости. В Оренбургской области к 2022 году в рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" планируется открыть 17 центров амбулаторной онкологической помощи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

По его словам, центры, которые охватят все население региона, будут открыты на базе учреждений здравоохранения области. Специалисты центров будут проводить первичную диагностику, диспансерное наблюдение, оказывать паллиативную помощь, психологическую поддержку.

Первые три центра появятся в 2019 году на базе городской клинической больницы им. Пирогова Оренбурга, Оренбургской районной больницы и Бугурусланской городской больницы.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время специалисты, которые будут работать в центрах, проходят подготовку на профильной кафедре Оренбургского государственного медицинского университета.

"Наша первоочередная задача — переоснащение онкологической службы и снижение смертности населения от онкозаболеваний, добиться которого можно за счет ранней выявляемости, повышения доступности медицинских услуг, улучшения качества обслуживания пациентов онкологического профиля. По итогам восьми месяцев года было зафиксировано пусть и незначительное, процент с небольшим, но снижение смертности. Это прямой результат увеличения финансирования закупки инновационных лекарственных препаратов", — сказал главный врач областного онкодиспансера Алексей Климушкин.

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