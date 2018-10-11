В Оренбуржье намерены открыть 17 центров амбулаторной онкологической помощи

ОРЕНБУРГ, 11 окт — РИА Новости. В Оренбургской области к 2022 году в рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" планируется открыть 17 центров амбулаторной онкологической помощи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
Первые три центра появятся в 2019 году на базе городской клинической больницы им. Пирогова Оренбурга, Оренбургской районной больницы и Бугурусланской городской больницы.
Собеседник агентства отметил, что в настоящее время специалисты, которые будут работать в центрах, проходят подготовку на профильной кафедре Оренбургского государственного медицинского университета.
"Наша первоочередная задача — переоснащение онкологической службы и снижение смертности населения от онкозаболеваний, добиться которого можно за счет ранней выявляемости, повышения доступности медицинских услуг, улучшения качества обслуживания пациентов онкологического профиля. По итогам восьми месяцев года было зафиксировано пусть и незначительное, процент с небольшим, но снижение смертности. Это прямой результат увеличения финансирования закупки инновационных лекарственных препаратов", — сказал главный врач областного онкодиспансера Алексей Климушкин.