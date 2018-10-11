КАЗАНЬ, 11 окт — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг вручил премии за вклад в развитие в республике институтов гражданского общества, сообщает пресс-служба главы региона.

Премия учреждена в 2015 году. Ежегодно её лауреатами становятся социально ориентированные некоммерческие организации и граждане РФ за деятельность и проекты, получившие общественное признание, за научные исследования в области гражданского общества и значительный многолетний личный вклад в развитие институтов гражданского общества в республике.

"Татарстан – один из передовых регионов страны по развитию институтов гражданского общества. Наша республика вместе с Москвой и Санкт-Петербургом входит в тройку лидеров по итогам конкурса фонда президентских грантов для НКО. Это стало возможным благодаря активности и качеству проектов наших некоммерческих организаций, их совместной работе с органами власти. Мы продолжим совершенствование форм государственной поддержки институтов гражданского общества", — цитирует пресс-служба слова Минниханова на церемонии награждения.

Среди награждённых — председатель Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Рифат Ганибаев, директор Ассоциации содействия больным синдромом Ретта Ольга Тимуца, заместитель председателя общественной палаты Татарстана, руководитель регионального штаба общероссийского движения "Бессмертный полк России" Тимур Халиков.

Также премиями была отмечена работа Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Татарстана, Чувашской национально-культурной автономии в Татарстане, Центра развития добровольчества Татарстана, национального исламского благотворительного фонда "Ярдэм", общественной организации "Женщины города Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района".

В 2018 году конкурс на соискание премии президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества проходил с 20 августа по 13 сентября. Выдвижение соискателей производилось некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории республики, общественными советами при министерствах, ведомствах и муниципальных образованиях Татарстана. На конкурс было подано 69 заявок. По поручению президента Татарстана в этом году количество премий для организаций (по 400 тысяч рублей) увеличилось с трёх до пяти, для граждан (по 250 тысяч рублей) – с двух до трёх премий.

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