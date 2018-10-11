Пороховой завод в Перми выплатит компенсацию семьям погибших из-за ЧП

ПЕРМЬ, 11 окт — РИА Новости. Пороховой завод в Перми выплатит семьям погибших во время ЧП на предприятии материальную помощь в размере десятикратного заработка их родственников за последний год, сообщается на сайте ФКП "Пермский пороховой завод".

По официальной версии, в понедельник на территории ФКП "Пермский пороховой завод" в Перми произошел хлопок газового баллона без последующего горения. Взрыв не повредил здание и не повлиял на технологический процесс на предприятии. В результате несчастного случая один работник — электрогазосварщик — погиб на месте. Один работник — слесарь-ремонтник — от полученных травм скончался в лечебном учреждении, еще один слесарь-ремонтник находился в ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга" в крайне тяжелом состоянии. В четверг он скончался, не приходя в сознание. Один работник получил травму легкой степени тяжести. Пять человек с подозрением на баротравму направлены с места происшествия в медицинское учреждение, но уже во вторник трое из них были выписаны из больницы.

"В соответствии с коллективным договором ФКП "Пермский пороховой завод" на 2017-2019 годы родным погибших будет выплачена единовременная материальная помощь в размере десятикратного заработка погибшего за последние 12 календарных месяцев", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы предприятия, в настоящее время социальные службы ФКП "Пермский пороховой завод" оказывают всю необходимую материальную и психологическую поддержку родным и близким погибших, с ними работает психолог.

В министерстве социального развития Пермского края РИА Новости также добавили, что работа по оказанию помощи семьям погибших ведется и органами социальной защиты. "В дальнейшем территориальное управление минсоцразвития по г. Перми готово предоставить семьям погибших социальное сопровождение", — заявили в ведомстве.

По факту гибели работников на предприятии следственным управлением СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Кроме того, на предприятии создана и работает комиссия по расследованию несчастного случая под председательством представителя Государственной инспекции труда в Пермском крае.

Ранее издание "Коммерсант-Прикамье" со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявил, что ЧП на предприятии могло произойти не из-за взрыва газового баллона, а во время демонтажа старого оборудования — сотрудники резали трубу, которая ранее использовалась при производстве химических веществ, на ее стенках могли сохраниться остатки взрывчатых веществ, которые и детонировали.

ФКП "Пермский пороховой завод" — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, история которого началась в 1934 году с выпуска взрывчатки для горнорудных работ.