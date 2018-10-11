Пороховой завод в Перми выплатит компенсацию семьям погибших из-за ЧП

ПЕРМЬ, 11 окт — РИА Новости. Пороховой завод в Перми выплатит семьям погибших во время ЧП на предприятии материальную помощь в размере десятикратного заработка их родственников за последний год, сообщается на сайте ФКП "Пермский пороховой завод".
"В соответствии с коллективным договором ФКП "Пермский пороховой завод" на 2017-2019 годы родным погибших будет выплачена единовременная материальная помощь в размере десятикратного заработка погибшего за последние 12 календарных месяцев", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы предприятия, в настоящее время социальные службы ФКП "Пермский пороховой завод" оказывают всю необходимую материальную и психологическую поддержку родным и близким погибших, с ними работает психолог.
В министерстве социального развития Пермского края РИА Новости также добавили, что работа по оказанию помощи семьям погибших ведется и органами социальной защиты. "В дальнейшем территориальное управление минсоцразвития по г. Перми готово предоставить семьям погибших социальное сопровождение", — заявили в ведомстве.
По факту гибели работников на предприятии следственным управлением СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Кроме того, на предприятии создана и работает комиссия по расследованию несчастного случая под председательством представителя Государственной инспекции труда в Пермском крае.
Ранее издание "Коммерсант-Прикамье" со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявил, что ЧП на предприятии могло произойти не из-за взрыва газового баллона, а во время демонтажа старого оборудования — сотрудники резали трубу, которая ранее использовалась при производстве химических веществ, на ее стенках могли сохраниться остатки взрывчатых веществ, которые и детонировали.
ФКП "Пермский пороховой завод" — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, история которого началась в 1934 году с выпуска взрывчатки для горнорудных работ.