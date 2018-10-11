"Автодор" разрабатывает ГОСТ среды для маломобильных граждан на дорогах

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Госкомпания "Автодор" разрабатывает проект госстандарта, устанавливающего требования к обеспечению безбарьерной среды для маломобильных групп населения на дорогах, говорится в сообщении "Автодора".

"Создание ГОСТа, устанавливающего требования к обеспечению безбарьерной среды для маломобильных групп населения на дорогах, стало главной темой заседания научно-технического совета "Автодора", — сказано в релизе. На заседании были подведены итоги независимого аудита дорожной инфраструктуры.

Специалисты совместно с представителями Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества инвалидов проверили АЗС, площадки для отдыха, придорожные кафе, пункты взимания платы, пешеходные переходы разных типов и прочие объекты в нескольких регионах страны. "Выявленные недостатки и замечания легли в основу рекомендаций, которые будут предложены как основа ГОСТа, используемого при строительстве и реконструкции дорог", — объясняет госкомпания.

Как отмечается, в число предложений вошло требование делать пологие пандусы, по которым действительно можно проехать на кресле-каталке без посторонней помощи, на АЗС должна быть кнопка вызова персонала, потому что заправочный пистолет расположен высоко, а рядом с колонкой всегда есть высокая ступень, на пунктах взимания платы не должно быть затемненных стекол или иных препятствий перед лицом оператора, потому что слабослышащим водителям важно видеть артикуляцию собеседника — это лишь немногие из рекомендаций, которые лягут в основу ГОСТа.

"Проведенная работа может стать базисом для разработки проекта национального стандарта. Безусловно, необходимо учесть целый ряд дополнений и замечаний экспертного сообщества. Очень важный момент – вовлечение в этот процесс медицины для использования результатов более глубоких исследований, оказывающих влияние на последующие конструктивные решения", — резюмировал итоги заседания глава "Автодора" Сергей Кельбах.