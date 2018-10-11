"Автодор" разрабатывает ГОСТ среды для маломобильных граждан на дорогах

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Госкомпания "Автодор" разрабатывает проект госстандарта, устанавливающего требования к обеспечению безбарьерной среды для маломобильных групп населения на дорогах, говорится в сообщении "Автодора".
Специалисты совместно с представителями Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества инвалидов проверили АЗС, площадки для отдыха, придорожные кафе, пункты взимания платы, пешеходные переходы разных типов и прочие объекты в нескольких регионах страны. "Выявленные недостатки и замечания легли в основу рекомендаций, которые будут предложены как основа ГОСТа, используемого при строительстве и реконструкции дорог", — объясняет госкомпания.
"Проведенная работа может стать базисом для разработки проекта национального стандарта. Безусловно, необходимо учесть целый ряд дополнений и замечаний экспертного сообщества. Очень важный момент – вовлечение в этот процесс медицины для использования результатов более глубоких исследований, оказывающих влияние на последующие конструктивные решения", — резюмировал итоги заседания глава "Автодора" Сергей Кельбах.