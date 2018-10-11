В Приамурье возбудили дело, после того как в школе накладывали еду руками

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 окт — РИА Новости. В школьной столовой города Сковородино Приамурья женщина работала на раздаче пищи без использования одноразовых перчаток, Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении, сообщает ведомство.
"В отношении сотрудницы МБОУ СОШ №3 г. Сковородино, накладывавшей пищу руками, составлен протокол об административном правонарушении. Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении виновного лица",- сообщает управление роспотребнадзора по Амурской области.
В ведомстве добавили, что в адрес руководителя школы, а также в управление образования города Сковородино внесут представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.
Также специалисты, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний среди детей, направили в региональное министерство образования и муниципальные отделы образования требования усилить контроль за организацией питания.
Родителям рекомендовано контролировать питание детей через родительские комитеты, в управлении также готовы принять жалобы с помощью "горячей линии".