Аэропортам России будут присвоены имена выдающихся соотечественников

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. 11 октября дан старт проекту "Великие имена России", в рамках которого аэропортам субъектов РФ будут присвоены дополнительные наименования в честь выдающихся людей. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные названия 45 аэропортов международного и федерального значения.

"Зачастую мы вспоминаем о наших великих соотечественниках в дни юбилеев или во время подготовки к юбилеям. Конечно, существуют культурное сообщество и люди, интересующиеся историей и живущие в потоке нашей культуры. Но все же мы признаем, что необходима серьезная популяризация нашей культуры, нашей истории, нашей науки", — сказал в ходе пресс-конференции один из инициаторов проекта, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Он подчеркнул, что новые названия в честь великих людей станут дополнительными и не заменят уже существующие.

"Мы ни в коем случае не предлагаем упразднить эти названия. Они остаются параллельно. В том числе остаются и на авиационных лоциях. Поэтому каких-то больших средств на переименования совершенно не понадобится", — заявил Шевкунов.

При этом он отметил, что фасады аэропортов и их внутренний дизайн будут оформлены с отсылкой к выбранному с помощью голосования историческому персонажу.

"Появятся экраны, на которых будет рассказано об этом человеке, о его вкладе в историю России. Здесь же, как мы предполагаем, могут быть и информационные источники по самой области, краю, региону. Зачастую мы прилетаем в тот или иной город и почти ничего о нем не знаем", — сказал епископ.

После голосования будет проведен специальный конкурс по дизайнерскому оформлению аэропортов, и в нем, по словам Шевкунова, в первую очередь будут принимать участие художники, архитекторы и дизайнеры того региона, где расположен аэропорт.

В ходе своего выступления спикер высказал мнение, что московские аэропорты должны носить имена соотечественников, которые внесли особый вклад в мировую историю, культуру и науку.

"Как предложение, подчеркну, именно как предложение, я думаю, что могут быть рассмотрены… Например, аэропорт Внуково может быть имени Менделеева — это имя известно во всем мире. <…> Аэропорт Шереметьево, главный наш международный аэропорт, может быть будет назван в честь Федора Михайловича Достоевского. Я считаю, что это было бы совершенно справедливо. 200 лет со дня рождения Федора Михайловича мы будем праздновать через несколько лет. И это самый читаемый на Западе русский писатель", — сказал Шевкунов и добавил, что дополнительное название аэропорта Домодедово может быть дано в честь писателя Льва Толстого.

В свою очередь секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев сообщил, что с 11 октября заработал официальный сайт проекта "Великие имена России" ВеликиеИмена.РФ. На сайте опубликован список всех 45 городов — участников конкурса.

Также Фадеев отметил, что одним из приоритетных критериев для выбора дополнительного названия аэропорта является связь исторического деятеля с данной территорией.

"Это важно, потому что имя аэропорта должно соотноситься с человеком, который знаменит в этом конкретном регионе. Это приоритет. Конечно, если это международный аэропорт, то должны стремиться к тому, чтобы имена самых знаменитых наших соотечественников дали этим аэропортам", — сказал Фадеев.

Секретарь ОП РФ уточнил, что проект будет проходить в четыре этапа. Первый этап пройдет с 11-21 октября. На этом этапе общественные палаты субъектов РФ на своих площадках проведут публичные обсуждения с участием представителей власти и общественных объединений и сформируют первичный список имен. Второй этап будет проходить с 22 по 28 октября. В ходе него будет сформирован лонг-лист имен, а жители городов-участников смогут добавлять на сайт ВеликиеИмена.РФ свои варианты имен в дополнение к тем, что были предложены на первом этапе. На третьем этапе, с 29 октября по 7 ноября, будет сформирован шорт-лист имен и определена тройка претендентов для каждого аэропорта. На четвертом этапе, с 8 по 30 ноября, пройдет финальное голосование. Как пояснил Фадеев, голосовать можно как на сайте, так и заполняя анкеты в наиболее тиражных региональных изданиях, на стойках волонтеров, в аэропортах и на борту самолетов. Итоги конкурса планируется подвести 5 декабря.

Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, возможно ли, что в дальнейшем появятся подобные проекты по дополнительному наименованию других объектов транспортной инфраструктуры, например железнодорожных вокзалов и станций метро, Фадеев отметил, что если какие-то общественные организации выступят с данной инициативой, то Общественная палата РФ готова ее рассмотреть.

"Если будет какой-то понятный проект такого рода, с понятными рамками, с результатами, почему бы нет, посмотрим", — сказал Фадеев.

Также он отметил, что пока еще нет окончательного решения, включать ли в проект конкурса имена исторический деятелей XX века.

"Мы сегодня, все организаторы, соберемся и примем это решение", — сказал Фадеев в беседе с корреспондентом РИА Новости.

В свою очередь руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова сообщила, что около 10 тысяч волонтеров примут участие в проекте "Великие имена России".

Функция волонтеров будет заключаться в организации точек офлайн-голосования. Всего, по ее словам, будет организовано 400 точек, которые будут находиться в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Набор волонтеров для участия в проекте открыт с 11 октября. Все волонтеры пройдут специальное обучение. Планируется, что в рядах волонтеров будут как уже опытные добровольцы, так и те, кто впервые решил проявить себя на этом поприще.

"У нас есть ребята, которые прямо сейчас занимаются координированием волонтерских команд в регионах. Эти ребята с большим волонтерским опытом. Это люди, которые участвовали в Олимпиаде в Сочи и помогали в организации парада Победы, в том числе и в Москве, и организовывали у себя в регионах "Бессмертный полк". Но если кто-то кто еще ни разу не был волонтером, захочет им стать в рамках этого проекта, то мы возьмем, поможем, обучим", — пояснила в беседе с корреспондентом РИА Новости Ольга Амельченкова.