На Ямале всего 2% проб молока признали фальсификатом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Всего 2% проб молока на Ямале в текущем году признаны фальсификатом, для уверенности в его качестве власти запустили специализированную горячую линию, сообщает в четверг правительство округа.

Ситуация с качеством молока обсуждалась на совещании по вопросу мониторинга качества и безопасности продовольственной продукции, поставляемой в учреждения социальной сферы региона.

"Доля фальсифицированной продукции в общем объеме исследований проб в 2018 году составила не более 2%", — приводятся в сообщении слова руководителя управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмилы Нечепуренко.

Она добавила, что проверки соответствия продукции требованиям технических регламентов, в том числе и в социальных учреждениях округа, проводятся регулярно. За девять месяцев 2018 года Роспотребнадзор провел на Ямале почти 3 тысячи исследований молока и молочной продукции. Она также отметила, что для дополнительного контроля качества молочной продукции в образовательных учреждениях округа было принято решение запустить на сайте ямальского управления Роспотребнадзора специализированную горячую линию. Обратиться на нее в круглосуточном режиме семь дней в неделю может любой желающий.

"Такая работа с населением ведется на Ямале постоянно. Сейчас на сайте ведомства действуют пять горячих линий. За последние 3 года от ямальцев нам не поступило ни одной жалобы на молочную продукцию", — добавила Нечепуренко.

Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова в свою очередь отметила, что поводом для совещания в таком формате послужило расхождение данных о качестве молочных продуктов в социальных учреждениях региона, ранее публично озвученных Россельхознадзором и Роспотребнадзором. "Мы не хотим сомневаться в качестве тех продуктов, которые едят дети. Мы не хотим, чтобы в этом сомневались их родители, жители автономного округа", — подчеркнула Соколова.

Ранее управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО усомнилось в качестве молочной продукции в 25 социальных учреждениях Ямала, в том числе 13 детских садах. Теперь в них будет произведен дополнительный контроль качества молока, отмечают власти.

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