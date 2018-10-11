Кемеровскому колледжу культуры и искусств присвоено имя Кобзона

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Кемеровскому областному колледжу культуры и искусств первому в России присвоено имя Иосифа Кобзона, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Кемеровской области Михаил Бостанжогло.

В четверг в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция на тему: "300 лет Кузбассу: 1000 дней. Отсчет".

В ней, помимо главы региона Сергея Цивилева и других представителей власти и бизнеса Кемеровской области, приняли участие художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, драматург и режиссер Евгений Гришковец, заслуженная артистка России Алена Бабенко, первый заместитель председателя правления Российского общества историков-архивистов Григорий Ланской.

Ранее сообщалось о планах переименовать Кемеровский областной колледж культуры и искусств в честь народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

"Буквально несколько дней назад распоряжением губернатора Кемеровской области нашему колледжу искусств первому в России присвоено имя Иосифа Давыдовича Кобзона", — сказал на пресс-конференции Бостанжогло.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он похоронен на Востряковском кладбище рядом со своей матерью.