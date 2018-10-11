Жителей Челябинска просят сообщать о крысах на контейнерных площадках

ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Власти Челябинска просят жителей города обращаться в районные администрации или в управляющие компании при появлении крыс на контейнерных площадках, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе горадминистрации, добавив, что в настоящее время в городе зафиксирован лишь один случай обнаружения грызунов.

С 11 сентября в Челябинске закрылась мусорная свалка, работавшая с 1989 года. Теперь коммунальные отходы из Челябинска будут вывозить на лицензированные полигоны Полетаево, Урефты и Копейска. По данным властей области, после закрытия свалки 11 перевозчиков из 16 в одностороннем порядке перестали вывозить мусор.

В Челябинске с 25 сентября по 8 октября действовал режим чрезвычайной ситуации из-за невывоза мусора с контейнерных площадок, власти города направили 14 миллионов рублей на разрешение ситуации. Также по решению губернатора из областного бюджета было направлено более 88 миллионов рублей на решение данных проблем.

Согласно размещенному в соцсетях жителями Челябинска видео, на одной из контейнерных площадок, заполненной мусором, видны бегающие грызуны — крысы белого, черного и коричневого цветов.

"Кроме улицы Энтузиастов у домов 11, 13, о чем все узнали из выложенного в соцсетях видео, других подобных ситуаций с появлением крыс в городе нет. По данному адресу выезжали специалисты, информация подтвердилась, меры были приняты… Если жители Челябинска увидят грызунов на контейнерных площадках, просьба обязательно сообщать об этом в районные администрации, МУП "Горэкоцентр" или управляющие компании", — сказала представитель администрации Челябинска.

Она уточнила, что по всем появляющимся случаям специалистами будут оперативно приниматься меры и проводиться дератизационные мероприятия. Собеседница агентства подчеркнула, что о других случаях появления крыс на контейнерных площадках информации нет.