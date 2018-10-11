ОНФ просит Минтранс проверить проблемные путепроводы

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минтранс России с просьбой провести оценку состояния автомобильных путепроводов, которые были отмечены местными жителями на ресурсе ОНФ "Карта убитых дорог", сообщила пресс-служба ОНФ.

"Общероссийский народный фронт направил запрос в Министерство транспорта РФ с просьбой провести оценку эксплуатационного состояния этих автомобильных путепроводов, выяснить их принадлежность, а также узнать, какие действия предпринимаются по их содержанию и приведению к надлежащему техническому состоянию", — цитирует пресс-служба движения слова координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Александра Васильева.

В организации уточнили, что под некоторыми из таких сооружений проезжают и скоростные поезда, которые перевозят большое количество пассажиров. Например, уточнили в ОНФ, 9 октября в городе Свободный Амурской области на железную дорогу обрушились несколько пролетов автомобильного путепровода, в этот же момент по искусственному сооружению, расположенному на Михайло-Чесноковской улице, проезжал грузовой автомобиль. В городе был введен режим ЧС, возбуждено уголовное дело о халатности.

"Этот случай вызвал серьезную обеспокоенность как за безопасность граждан, так и за движение автомобильного и железнодорожного транспорта. Тем более что ранее в рамках мониторинга путепроводов, которые пользователи добавили на "Карту убитых дорог", мы выявили и другие путепроводы, которые находятся в плохом техническом состоянии. Мы считаем, что надо как можно скорее организовать проверку этих сооружений", — сказал координатор проекта.

В список потенциально опасных попали также: путепровод в створе улицы Рабочей в Вышнем Волочке и путепровод в районе станции Померанье в Тосненском районе Ленинградской области. Оба расположены на пути следования скоростного поезда "Сапсан" по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Также в списке есть путепроводы на пути следования скоростного поезда "Стриж" (Москва – Нижний Новгород): в створе проспекта Ленина и в створе улицы Социалистической в Коврове, а также путепровод в Камешково Владимирской области.

На пути следования поезда Москва — Минск местные жители отметили Панинский путепровод в Вязьме, на маршруте поездов Курск – Орел вызывает беспокойство путепровод в створе улицы Фрунзе в Курске. На пути поезда Самара – Саратов – Волгоград жители отметили мост в створе улицы Большой Горной в Саратове и недавно отремонтированный путепровод в створе улицы Комсомольской в Волгограде. Также на интерактивную карту ОНФ попали путепровод в створе Фунтовского шоссе в Астрахани и Рудневский мост во Владивостоке.