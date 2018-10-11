В Кузбассе проведут конкурс на работку символа к празднованию 300-летия

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что к празднованию 300-летия Кузбасса власти проведут конкурс на разработку символа праздника, победитель которого получит денежный приз.

В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция на тему: "300 лет Кузбассу: 1000 дней. Отсчет". В ней помимо Цивилева и других представителей власти и бизнеса Кемеровской области приняли участие художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, драматург и режиссер Евгений Гришковец, заслуженная артистка России Алена Бабенко, первый заместитель председателя правления Российского общества историков-архивистов Григорий Ланской.

"Думаю, что нужно объявить конкурс на символ праздника 300-летия Кузбасса", — предложила Бабенко.

"Это замечательная инициатива, у каждого праздника должен быть свой символ. Он должен быть неповторимым и соответствовать духу этого праздника. Это предложение должны сделать жители Кузбасса. Мы объявим даже такой грант, и победитель получит денежное вознаграждение", — добавил Цивилев.

Празднование 300-летия Кузбасса состоится 6 июля 2021 года.