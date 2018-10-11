Глава Севастополя поручил выяснить причину гибели виноградников

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил выяснить причину гибели виноградников, принадлежащих госпредприятию "Севастопольский винзавод".
"Зачем списывать относительно недавно посаженные виноградники? Пусть департамент сельского хозяйства проверит", — заявил Овсянников.
Он также поручил найти ответственных на винзаводе, допустивших действия, которые привели к досрочному списанию виноградников.
"Комиссия всё проверит, и ответственных найдите", — сказал Овсянников.
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