Каждый пятый россиянин ничего не знает о гепатите С, показал опрос

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Каждый пятый житель России ничего не знает о гепатите С, больше половины россиян знают об этой болезни в общих чертах, приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) данные своего нового исследования.

"Каждый пятый россиянин (22%), согласно ответам опрошенных, ничего не знает о гепатите С. При этом достаточно информированными о болезни себя считают только 16%, большинство же (60%) сказали, что они осведомлены в общих чертах", — говорится в результатах исследования.

ВЦИОМ также отмечает, что среди группы "осведомленных" (респонденты, которые считают себя достаточно информированными или осведомлены о вирусе в общих чертах), почти половина (48%) не знают о том, что на ранних стадиях гепатит С протекает бессимптомно, свыше четверти (28%) заблуждаются относительно способа передачи вируса, а 29% респондентов не знают, что эта болезнь излечима.

Тем не менее, большинство россиян (81%) считают необходимым регулярное информирование населения о гепатите С. При этом 77% опрошенных готовы сдать анализ на гепатит С для профилактики, если это предложит врач, при проведении специальной бесплатной акции и прочих обстоятельствах.

© Иллюстрация РИА Новости . © Janssen Pharmaceutica NV 2013 Вирус гепатита © Иллюстрация РИА Новости . © Janssen Pharmaceutica NV 2013 Вирус гепатита

Гепатит — воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, является одним из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире. Существует пять основных вирусов гепатита, определяемых как типы A, B, C, D и E. Гепатит С передается через кровь, а также при незащищенном половом контакте. В Российской Федерации, в соответствии с постановлением правительства РФ от 1 декабря 2004 года, гепатит B и C включен в перечень социально значимых заболеваний. По оценкам специалистов, вирусами гепатитов В и С инфицированы более 8 миллионов россиян. Чаще всего болеют люди наиболее трудоспособного возраста — от 20 до 39 лет. Вакцины против гепатита С на настоящий момент не существует.

Опрос проводился с 24 по 26 июля 2018 года среди 1,2 тысячи респондентов. В телефонном интервью с ВЦИОМ принимали участие жители России старше 18 лет.