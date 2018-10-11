Каждый пятый россиянин ничего не знает о гепатите С, показал опрос

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Каждый пятый житель России ничего не знает о гепатите С, больше половины россиян знают об этой болезни в общих чертах, приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) данные своего нового исследования.
ВЦИОМ также отмечает, что среди группы "осведомленных" (респонденты, которые считают себя достаточно информированными или осведомлены о вирусе в общих чертах), почти половина (48%) не знают о том, что на ранних стадиях гепатит С протекает бессимптомно, свыше четверти (28%) заблуждаются относительно способа передачи вируса, а 29% респондентов не знают, что эта болезнь излечима.
Тем не менее, большинство россиян (81%) считают необходимым регулярное информирование населения о гепатите С. При этом 77% опрошенных готовы сдать анализ на гепатит С для профилактики, если это предложит врач, при проведении специальной бесплатной акции и прочих обстоятельствах.
Опрос проводился с 24 по 26 июля 2018 года среди 1,2 тысячи респондентов. В телефонном интервью с ВЦИОМ принимали участие жители России старше 18 лет.