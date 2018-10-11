Жителям Челябинска сделают перерасчет в квитанциях из-за невывоза мусора

ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Жителям Челябинска в октябре сделают перерасчет в квитанциях за невывоз мусора, проблемы с вывозом мусора с контейнерных площадок возникли в сентябре, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе горадминистрации.

С 11 сентября в Челябинске закрылась мусорная свалка, работавшая с 1989 года. Теперь коммунальные отходы из Челябинска будут вывозить на лицензированные полигоны Полетаево, Урефты и Копейска. По данным властей области, после закрытия свалки 11 перевозчиков из 16 в одностороннем порядке перестали вывозить мусор.

В Челябинске с 25 сентября по 8 октября действовал режим чрезвычайной ситуации из-за невывоза мусора с контейнерных площадок, власти города направили 14 миллионов рублей на вывоз мусора. Также по решению губернатора из областного бюджета было направлено более 88 миллионов рублей на решение данных проблем.

Ранее прокурорская проверка выявила более 300 фактов ненадлежащего состояния контейнерных площадок в Челябинске из-за длительного невывоза отходов.

"Всем жителям Челябинска, у которых заключены договоры на вывоз мусора с МУП "Горэкоцентр", будет сделан перерасчет за данную услугу в октябре. Перерасчет будет сделан автоматически и индивидуально для каждого плательщика в зависимости от того, как оказывалась услуга в сентябре", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что вся информация о том, когда вывозился мусор с той или иной контейнерной площадки, консолидирована в "Горэкоцентре", МУП, проанализировав ее, сделает перерасчет. Если гражданин будет не согласен с выставленным в итоге счетом за вывоз мусора, он может обращаться в МУП, где ему предоставят методику перерасчета, также у жителей города есть право обратиться в суд, добавила она.