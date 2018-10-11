Власти Чечни и имамы проведут работу с возмутившим Кадырова юношей

ГРОЗНЫЙ, 11 окт – РИА Новости. Власти Чечни и духовенство проведут воспитательную работу с молодым человеком, бросившим в общественном транспорте алюминиевую банку со словами "Ахмат – сила", и его родителями, сообщил РИА Новости в четверг министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что возмутился поведением чеченца, который в общественном транспорте бросил банку из-под "энергетика" в сидящего напротив человека. Глава республики отметил, что человек, совершивший этот поступок, "не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи", а также призвал его прибыть в Грозный с родственниками для извинений.

В четверг в социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек приносит извинения. На записи заметно, что он читает заранее подготовленный текст.

Умаров подтвердил, что выложенное в сеть видео, на котором молодой человек приносит извинения за свой поступок, является подлинным.

"Воспитательная работа началась еще до того, как он явился. По сути, это малолетний подонок, но он опозорил свой народ, и будучи людьми великодушными, мы испытываем надежды на то, что он исправится и станет другим человеком", — подчеркнул министр.

"Проводится работа с его родителями, имамы будут им заниматься. Нет задачи отправлять его на эшафот, он по сути еще ребенок, показательных четвертований тоже не будет. Будет кропотливая работа", — уточнил Умаров.

Он заметил, что есть множество примеров, когда "из малолетних подонков выросло тысячи великих героев, если вовремя начать ими заниматься, пока они не стали преступниками и маньяками".

"Безусловно, он опозорил народ, из таких подонков составляется мнение о народе, и еще "Ахмат — сила" кричал. "Ахмат – сила" — это не то словосочетание, которое должно звучать из уст таких людей. Это для воспитанных, верующих ребят, которые прославляют свой народ и болеют за него душой и сердцем",- заключил Умаров.

Имя первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, погибшего в результате теракта во время парада Победы на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года, в республике и за его пределами носят множество объектов, улиц и площадей, а также грозненский футбольный клуб.