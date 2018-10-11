Дистанционное образование не заменит профессоров, считает ректор МГУ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Дистанционное образование полезно, если это качественные курсы, но оно не заменит профессоров, заявил ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий.

Ранее ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов на международной образовательной конференции EdCrunch 2018 рассказал, что вуз полностью отказывается от чтения лекций — вместо них преподаватели будут записывать онлайн-курсы.

Позднее министр науки и высшего образования России Михаил Котюков отметил, что внедрение онлайн-лекций должно проходить разумно и аккуратно. По его словам, министерство науки и высшего образования России прорабатывает вопрос о реализации части образовательных программ через онлайн-курсы.

"Сейчас появляются точки зрения, что дистанционное открытое образование может заменить обычное образование, обсуждаются даже вопросы отмены лекций и очного образования, это сейчас идет дискуссия у нас. Мы придерживаемся (союз ректоров — ред.) взвешенной позиции, что открытое образование, когда это хорошие курсы, достойные — оно, безусловно, очень полезно", — сказал Садовничий на форуме ректоров ибероамериканских и российских университетов в МГУ.

Он добавил, что никогда нельзя заменить профессоров, общение, процесс роста и воспитание, "которое присутствует, когда профессор пришел читать курс".