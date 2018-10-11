В Пермском крае из школы эвакуировали людей из-за короткого замыкания

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Около 230 человек эвакуировали из школы в городе Кунгур Пермского края после короткого замыкания в электрооборудовании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Произошло короткое замыкание в школе, эвакуированы 228 человек", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ, после срабатывания сигнализации "персонал оперативно вывел 209 детей". При обследовании здания очаг пожара не обнаружили.

"Произошло короткое замыкание без последующего горения, обстоятельства уточняются", — резюмировал представитель ведомства.