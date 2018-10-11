Во ФСИН рассказали, сколько продлится реабилитация Сенцова после голодовки

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Реабилитация отказавшегося от длительной голодовки Олега Сенцова, по прогнозам врачей-диетологов, может продлиться около трех недель, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко.

"Пока ориентировочно можно говорить о трех неделях", — сказал Максименко в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о возможных сроках окончания реабилитации.

Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков.

В конце прошлой недели стало известно, что Сенцов прекратил голодовку и начата его реабилитация. Как сообщили во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион продуктов для выхода Сенцова из состояния длительного отказа от полноценного питания без осложнений.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"* (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.

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