Во ФСИН рассказали о процессе оздоровления Сенцова после голодовки

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Процесс оздоровления отказавшегося от длительной голодовки украинского Олега Сенцова идет без осложнений, но медикаментозная поддержка пока сохраняется, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко.

Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков. В пятницу стало известно, что Сенцов прекратил голодовку, и началась его реабилитация. Как сообщили во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион продуктов для выхода Сенцова из состояния длительного отказа от полноценного питания без осложнений.

"Процесс оздоровления идет в том ключе, в каком мы и ожидали. Осложнений не возникает. Сенцов идёт на поправку, строго соблюдая рекомендации врачей-диетологов. Пока ещё сохраняется и медикаментозная поддержка", — сказал Максименко.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

*Экстремистское движение, запрещенное в России.