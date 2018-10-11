Во ФСИН рассказали о процессе оздоровления Сенцова после голодовки

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Процесс оздоровления отказавшегося от длительной голодовки украинского Олега Сенцова идет без осложнений, но медикаментозная поддержка пока сохраняется, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко.
"Процесс оздоровления идет в том ключе, в каком мы и ожидали. Осложнений не возникает. Сенцов идёт на поправку, строго соблюдая рекомендации врачей-диетологов. Пока ещё сохраняется и медикаментозная поддержка", — сказал Максименко.
Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
*Экстремистское движение, запрещенное в России.