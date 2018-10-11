МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который сохраняет льготы по имущественным налогам в границах действующего пенсионного возраста и после его повышения.

Документ, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, сохраняет действующие федеральные льготы по земельному налогу и налогу на имущество для пенсионеров и после повышения пенсионного возраста. Данные льготы будут предоставляться не в связи с выходом на пенсию, а при достижении текущего пенсионного возраста, то есть того который будет действовать на 31 декабря 2018 года, поясняла накануне депутатам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Это позволит получать льготы по этим налогам женщинам, достигшим 55 лет, мужчинам — 60 лет.

Законопроект разработан в целях обеспечения дополнительных социальных гарантий гражданам в связи с предстоящим поэтапным повышением пенсионного возраста для различных категорий граждан, в том числе в случае назначения социальной пенсии или досрочного выхода на пенсию. Изменения вносятся в целях недопущения ухудшения положения физических лиц, в отношение которых предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста, отмечала Голикова.

Сейчас по общим правилам женщины выходят на пенсию с 55 лет, мужчины — с 60 лет. В сентябре Госдума приняла закон о поэтапном повышении, начиная с 2019 года, пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Первоначально правительство предлагало повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, однако Путин предложил повысить его менее радикально — лишь до 60 лет, а также сохранить льготы в действующих границах пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

Сохранение льгот по имущественным налогам в границах действующего пенсионного возраста поможет людям предпенсионного возраста сэкономить на обязательных платежах, пояснял накануне журналистам первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. Он обращал внимание, что сумма налоговых платежей для физлиц многократно выросла, поскольку теперь рассчитывается исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости недвижимости и земли. И льготы помогут "хоть немного сэкономить на обязательных платежах россиянам предпенсионного возраста", считает депутат.