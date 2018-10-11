ПЕРМЬ, 11 окт — РИА Новости. Жестких запретов в вопросе внешнего вида школьников, в том числе цвета их волос, быть не должно, заявил губернатор Пермского края Максим Решетников.
После случившегося свое отношение к инциденту выразил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Омбудсмен заявил, что отстранение от уроков за цвет волос — это дискриминация.
По факту инцидента прокуратура Дзержинского района в отношении МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" и ее директора были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ ("Нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования").
По мнению главы региона, общие правила для внешнего вида учеников должны быть введены школой при соблюдении трех условий: они "должны быть: а) заранее известны, б) обсуждены с родительским комитетом, в) поддержаны большинством".
"Конечно, я категорический противник того, чтобы на краевом уровне и на уровне муниципалитетов устанавливались какие-то жесткие правила, пусть вопрос решается на уровне школы, на уровне родителей", — считает губернатор.
Решетников признал, что для него это непростая ситуация, и он точно не знает, как к ней относиться, но он не хотел бы, чтобы его ребенку задавали вопросы о цвете волос или про то, что он одет в джинсы.
"Если школьная форма принята, тогда это правило должно соблюдаться", — заключил Решетников.