ПЕРМЬ, 11 окт — РИА Новости. Жестких запретов в вопросе внешнего вида школьников, в том числе цвета их волос, быть не должно, заявил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Вопрос об отношении губернатора Пермского края к проблеме внешнего вида учащихся школ был задан после развернувшегося в регионе скандала с участием 15-летней дочери депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой. В начале учебного года подростка отстранили от занятий в школе из-за ненадлежащего внешнего вида. Об этом парламентарий написала на своей станице в Facebook. Девушка пришла в образовательное учреждение в костюме без эмблемы гимназии, а ее волосы были окрашены в розовый цвет. В ответ на это директор гимназии издал распоряжение об отстранении ученицы от занятий. Руководство образовательного учреждения объяснило это тем, что подобный облик подростка нарушает действующие требования к внешнему виду и одежде обучающихся гимназии.

После случившегося свое отношение к инциденту выразил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Омбудсмен заявил, что отстранение от уроков за цвет волос — это дискриминация.

По факту инцидента прокуратура Дзержинского района в отношении МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" и ее директора были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ ("Нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования").

"Как отец двух девочек, которые практически в старших классах учатся, я понимаю, насколько ребенку важно самовыражение, уверенно чувствовать себя в коллективе. С этой точки зрения, конечно, каких-либо жестких запретов точно не должно выдвигаться", — сказал Решетников в ходе пресс-конференции, которую он впервые провел в прямом эфире социальной сети Instagram.

По мнению главы региона, общие правила для внешнего вида учеников должны быть введены школой при соблюдении трех условий: они "должны быть: а) заранее известны, б) обсуждены с родительским комитетом, в) поддержаны большинством".

"Конечно, я категорический противник того, чтобы на краевом уровне и на уровне муниципалитетов устанавливались какие-то жесткие правила, пусть вопрос решается на уровне школы, на уровне родителей", — считает губернатор.

Решетников признал, что для него это непростая ситуация, и он точно не знает, как к ней относиться, но он не хотел бы, чтобы его ребенку задавали вопросы о цвете волос или про то, что он одет в джинсы.

"Если школьная форма принята, тогда это правило должно соблюдаться", — заключил Решетников.