Во ФСИН опровергли сообщения о продолжающейся голодовке Сенцова

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Отменивший длительную голодовку Олег Сенцов с пятницы регулярно питается и уже прибавил в весе на 2 килограмма, заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, комментируя появившиеся сообщения о продолжающейся голодовке Сенцова.

"Сенцов отказался от голодовки в пятницу и все эти дни ест", — сказал Максименко в интервью РИА Новости.

По его словам, за это время Сенцов набрал уже 2 килограмма веса.

Ранее слова омбудсмена ЯНАО Анатолия Сака о том, что у него нет данных о прекращении Сенцовым голодовки, вызвали вопросы, действительно ли он начал питаться. Так, СПЧ направил запрос во ФСИН из-за сообщения о продолжающейся голодовке Сенцова. Впрочем, позже региональное управление УФСИН уведомило, что Сак посетил Сенцова в колонии города Лабытнанги; омбудсмен в разговоре с РИА Новости отметил, что лично ознакомился с заявлением о прекращении голодовки, а заключенный выглядит "вполне здоровым человеком".

ФСИН России 5 октября сообщал, что Сенцов письменно согласился на прием пищи. Голодовку заключенный объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Также на сайте "Новой газеты" было опубликовано заявление Сенцова, в котором он сообщил, что прекращает голодовку с субботы.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"* (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.