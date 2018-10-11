Кадыров призвал оскандалившегося чеченца немедленно приехать в Грозный

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров захотел увидеть в Грозном автора видеоролика, на котором неизвестный мужчина бросил в молодых людей алюминиевую банку.

Инцидент произошел в одном из столичных автобусов. На видео слышно, как мужчина произносит девиз клуба "Ахмат" — "Ахмат — сила".

По словам Кадырова, поведение уроженца республики вывело его из себя. Он извинился перед молодыми людьми и пообещал "перевоспитать" автора видео, когда тот вернется на родину.

"Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут!" — говорится в обращении главы республики, опубликованном в соцсетях.

Глава республики подчеркнул, что мужчина не имеет отношения к "Ахмату" и "не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи".