На Курилах после землетрясения нет угрозы цунами, заявили в МЧС

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Угрозы цунами после землетрясения ночью в четверг в районе Курильских островов нет, пострадавших, повреждений зданий и сооружений не выявлено, сообщает МЧС России.
По данным МЧС РФ, в 151 километре южнее Северо-Курильского городского округа Сахалинской области в акватории Тихого океана на глубине 17,5 километров произошло сейсмособытие магнитудой 6,5.
"Проведена проверка состояния социально значимых объектов и объектов жилого фонда. Пострадавших, повреждений зданий и сооружений не выявлено, угрозы возникновения волны цунами нет", — отмечается в сообщении.