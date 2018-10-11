На Курилах после землетрясения нет угрозы цунами, заявили в МЧС

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Угрозы цунами после землетрясения ночью в четверг в районе Курильских островов нет, пострадавших, повреждений зданий и сооружений не выявлено, сообщает МЧС России.

В четверг в 10.16 по местному времени (02.16 мск) у тихоокеанского побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в 150 километрах восточнее острова Онекотан. Жители Северо-Курильска могли ощутить подземные толчки силой до четырех баллов.

По данным МЧС РФ, в 151 километре южнее Северо-Курильского городского округа Сахалинской области в акватории Тихого океана на глубине 17,5 километров произошло сейсмособытие магнитудой 6,5.

"Проведена проверка состояния социально значимых объектов и объектов жилого фонда. Пострадавших, повреждений зданий и сооружений не выявлено, угрозы возникновения волны цунами нет", — отмечается в сообщении.