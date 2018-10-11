Омбудсмен просит запретить интернет-продажу опасных для детей товаров

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила Генпрокуратуру РФ рассмотреть возможность обращения в суд для признания запрещенной информации на маркетплейсах, торгующих опасными для детей товарами, с последующей ее блокировкой, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на ответ аппарата омбудсмена на запрос организации "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ).

Представитель омбудсмена подтвердил газете, что в конце сентября Кузнецова направила генпрокурору РФ Юрию Чайке просьбу рассмотреть возможность обращения в суд в интересах несовершеннолетних, чтобы признать запрещенной в РФ информацию о продаже детских товаров с нарушением требований таможенных регламентов и потенциально опасных для здоровья детей. Речь идет о сайтах AliExpress, Pandao, Joom и "Яндекс.Маркет", уточнил он, подчеркнув, что необходима блокировка не сервисов, а только тех частей, которые содержат запрещенную информацию о товарах. Ответ Генпрокуратуры ожидается до конца октября, уточнили в аппарате омбудсмена.

В российских интернет-магазинах от покупки опасной продукции потребителей защищает закон, но в отношении зарубежных интернет-площадок он не действует, и покупатель совершает приобретение исключительно на свой страх и риск, констатирует президент АКИТ Артем Соколов.

Представитель AliExpress Антон Пантелеев сообщил "Коммерсанту", что все представленные на платформе товары сертифицированы в стране происхождения. "Мы постоянно следим за качеством товаров на платформе, и за последние годы на площадках Alibaba было закрыто более 200 тысяч селлеров, чья продукция вызывала какие-либо нарекания в плане качества. Мы также активно взаимодействуем с российскими мониторинговыми агентствами на предмет выявления подобных историй и исключения потенциальных нарушителей из ассортимента",— заявил он.

В Mail.ru Group (владеет Pandao) говорят, что ее сервисы проводят модерацию недобросовестных продавцов и "блокируют навсегда тех, кто размещает детскую посуду из меламина". "В договоре-оферте с продавцом описан запрет на размещение подобных товаров",— подчеркнули в компании. Представитель холдинга также отметил, что "предстоит уточнить, с чем связано внимание именно к китайским маркетплейсам, когда детская посуда из меламина активно продвигается в российских маркетплейсах".

Представитель "Яндекс.Маркета" (принадлежит "Яндексу" и Сбербанку) Полина Упитис сообщила газете, что компании неизвестно о случаях, описанных представителем аппарата омбудсмена.