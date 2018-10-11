Омбудсмен просит запретить интернет-продажу опасных для детей товаров

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила Генпрокуратуру РФ рассмотреть возможность обращения в суд для признания запрещенной информации на маркетплейсах, торгующих опасными для детей товарами, с последующей ее блокировкой, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на ответ аппарата омбудсмена на запрос организации "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ).
В российских интернет-магазинах от покупки опасной продукции потребителей защищает закон, но в отношении зарубежных интернет-площадок он не действует, и покупатель совершает приобретение исключительно на свой страх и риск, констатирует президент АКИТ Артем Соколов.
В Mail.ru Group (владеет Pandao) говорят, что ее сервисы проводят модерацию недобросовестных продавцов и "блокируют навсегда тех, кто размещает детскую посуду из меламина". "В договоре-оферте с продавцом описан запрет на размещение подобных товаров",— подчеркнули в компании. Представитель холдинга также отметил, что "предстоит уточнить, с чем связано внимание именно к китайским маркетплейсам, когда детская посуда из меламина активно продвигается в российских маркетплейсах".
Представитель "Яндекс.Маркета" (принадлежит "Яндексу" и Сбербанку) Полина Упитис сообщила газете, что компании неизвестно о случаях, описанных представителем аппарата омбудсмена.