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Фургал потребовал достроить квартиры для обманутых дольщиков

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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСергей Фургал. Архивное фотоСергей Фургал. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ХАБАРОВСК, 11 окт — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на совещании по вопросам решения проблем обманутых дольщиков потребовал у застройщиков обеспечить людей квартирами, после чего попросил прокуратуру разобраться с причинами возникновения этой ситуации.

Сергей Фургал. Архивное фото
© Фото : ЛДПР
Фургал заявил, что счетная палата Хабаровского края проведет срочный аудит
По данным краевых властей, на сегодняшний день в крае более 2,76 тысячи человек пострадали от того, что сроки сдачи жилья сдвинулись. На совещании в четверг рассматривались проблемы дольщиков двух застройщиков ГВСУ№6 (бывший "Дальспецстрой"), где введено внешнее управление в связи с кризисом, и МУП Хабаровска "УКС".

"Людям должны предоставить жилье, а почему это произошло, по чьей вине, в рамках закона с правоохранительными органами мы разберемся, но мы хотим добиться конечного результата – вернуть людям то, что они приобрели, и второе — отучить кого бы то ни было заниматься такими делами", — сказал Фургал.

Как сообщил на совещании замдиректора филиала ГВСУ№6 Андрей Харитонов, два дома для обманутых дольщиков планируется сдать в этом году. В доме №35, где дольщикам предоставят 70 квартир, уже началась комплексная проверка госкомиссией перед сдачей его в эксплуатацию. В доме №29 на 250 квартир такая проверка ожидается к ноябрю. Но есть проблема получения справки от "Горэлетросетей" — из-за долга в 19,5 миллионов рублей за технологическое подключение к электроснабжению документ не выдают. А денег на выплату долга у компании под внешним управлением нет.

И.о. зампреда правительства края по вопросам строительства Александр Шабовта заверил, что "Горэлектросети" и представители ГВСУ№6 в среду передали ему соглашение о рассрочке по выплате заложенности, а значит, справка будет.

"То есть мы можем сказать людям, что до 1 ноября 70 семей получат квартиры, и до 1 января еще 250 дольщикам вернем то, что они купили", — заключил Фургал.

Намек на шантаж

Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
В Хабаровском крае у дольщиков украли около миллиарда рублей
Второй долгострой в Хабаровске – группа домов по улице Алексеевская, застройщиком которых является МУП Хабаровска "УКС". Здесь не достроено два дома. Жилье продавалось по цене 64 тысячи за квадратный метр, были распроданы все квартиры. Дольщики ждут новоселья с 2014 года.

Как отметил мэр Сергей Кравчук, город выделит на достройку дома №2 на 143 квартиры 18,9 миллиона рублей, его планируется сдать в декабре 2018 года. С домом №3 на 174 квартиры ситуация сложнее. Либо до декабря на "УКС" вводится процедура банкротства, и тогда кредиторы принимают решение о завершении строительства, либо новый инвестор берет на себя обязательство достроить дом до июля 2019 года, но при выполнении ряда условий. Например, предоставления компенсационного земельного участка площадью около 6 тысяч квадратных метров в самом центре города, а также снятии запрета управления по охране памятников культуры строить на этом участке здание выше 12 метров.

Фургал расценил это предложение как шантаж. "Нам говорят: МУП "УКС" обманул людей, дайте нам участок в центре города, договоритесь с управлением памятников, решите вопрос по высотности, и тогда мы вам через полгода достроим дом. У нормального человека возникает мысль, а может, этот 2 и 3 дом так и сделан, чтобы шантажировать?.. Вот этого мы пропустить не можем. Я считаю, что с людьми вопросы нужно решать, но поручение правоохранительным органам будет сделано", — отметил губернатор.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Фургал заявил о политике экономии бюджета Хабаровского края
Кроме того на совещании выяснилось, что правительство края выделило застройщику субсидию на строительство сетей в 41 миллион рублей. Кроме того, заключило в 2016 году контракт на строительство в доме №2 квартир для детей-сирот на 80 миллионов рублей, но этот контракт был расторгнут из-за того, что вместо трехэтажного дома появился пятиэтажный.

"Когда началась сдача, выяснилось, что застройщик самопроизвольно увеличил этажность, не учел изменения в проектной документации, и под сомнение встала безопасность жителей. Поэтому комитет стройнадзора края сделал замечание в плане корректировки проекторной документации и прохождения экспертизы. Дом завис. Мы держали деньги до последнего момента, потом приобрели жилье для детей-сирот в других местах", — сказал и.о. министра строительства края Константин Пепеляев.

Фургал поручил в течение суток подготовить документы по всем этим домам-долгостроям и в пятницу приступить к поиску выхода из сложившейся ситуации.

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