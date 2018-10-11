Фургал потребовал достроить квартиры для обманутых дольщиков

ХАБАРОВСК, 11 окт — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на совещании по вопросам решения проблем обманутых дольщиков потребовал у застройщиков обеспечить людей квартирами, после чего попросил прокуратуру разобраться с причинами возникновения этой ситуации.
"Людям должны предоставить жилье, а почему это произошло, по чьей вине, в рамках закона с правоохранительными органами мы разберемся, но мы хотим добиться конечного результата – вернуть людям то, что они приобрели, и второе — отучить кого бы то ни было заниматься такими делами", — сказал Фургал.
Как сообщил на совещании замдиректора филиала ГВСУ№6 Андрей Харитонов, два дома для обманутых дольщиков планируется сдать в этом году. В доме №35, где дольщикам предоставят 70 квартир, уже началась комплексная проверка госкомиссией перед сдачей его в эксплуатацию. В доме №29 на 250 квартир такая проверка ожидается к ноябрю. Но есть проблема получения справки от "Горэлетросетей" — из-за долга в 19,5 миллионов рублей за технологическое подключение к электроснабжению документ не выдают. А денег на выплату долга у компании под внешним управлением нет.
И.о. зампреда правительства края по вопросам строительства Александр Шабовта заверил, что "Горэлектросети" и представители ГВСУ№6 в среду передали ему соглашение о рассрочке по выплате заложенности, а значит, справка будет.
"То есть мы можем сказать людям, что до 1 ноября 70 семей получат квартиры, и до 1 января еще 250 дольщикам вернем то, что они купили", — заключил Фургал.
Намек на шантаж
Как отметил мэр Сергей Кравчук, город выделит на достройку дома №2 на 143 квартиры 18,9 миллиона рублей, его планируется сдать в декабре 2018 года. С домом №3 на 174 квартиры ситуация сложнее. Либо до декабря на "УКС" вводится процедура банкротства, и тогда кредиторы принимают решение о завершении строительства, либо новый инвестор берет на себя обязательство достроить дом до июля 2019 года, но при выполнении ряда условий. Например, предоставления компенсационного земельного участка площадью около 6 тысяч квадратных метров в самом центре города, а также снятии запрета управления по охране памятников культуры строить на этом участке здание выше 12 метров.
Фургал расценил это предложение как шантаж. "Нам говорят: МУП "УКС" обманул людей, дайте нам участок в центре города, договоритесь с управлением памятников, решите вопрос по высотности, и тогда мы вам через полгода достроим дом. У нормального человека возникает мысль, а может, этот 2 и 3 дом так и сделан, чтобы шантажировать?.. Вот этого мы пропустить не можем. Я считаю, что с людьми вопросы нужно решать, но поручение правоохранительным органам будет сделано", — отметил губернатор.
"Когда началась сдача, выяснилось, что застройщик самопроизвольно увеличил этажность, не учел изменения в проектной документации, и под сомнение встала безопасность жителей. Поэтому комитет стройнадзора края сделал замечание в плане корректировки проекторной документации и прохождения экспертизы. Дом завис. Мы держали деньги до последнего момента, потом приобрели жилье для детей-сирот в других местах", — сказал и.о. министра строительства края Константин Пепеляев.
Фургал поручил в течение суток подготовить документы по всем этим домам-долгостроям и в пятницу приступить к поиску выхода из сложившейся ситуации.