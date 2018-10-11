Москвичей в четверг ждут до 15 градусов тепла

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сухая погода с температурой до плюс 15 градусов ожидает жителей столичного региона 11 октября, атмосферное давление в Москве будет выше нормы, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" в четверг.

"В Москве сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице составит плюс 13-15 градусов и плюс 14-16 градусов по области", — сказал собеседник агентства.

Ветер будет северо-западным со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление, по прогнозу синоптика, будет расти и к вечеру достигнет отметки 760 миллиметров ртутного столба, что заметно выше нормы.