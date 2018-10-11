В Дарвиновском музее Москвы покажут чучело вымершей бескрылой гагарки

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Москвичи смогут увидеть единственное в России чучело вымершей еще в XIX веке бескрылой гагарки в Дарвиновском музее с 30 октября, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Впервые за пять лет в Дарвиновском музее москвичам и гостям столицы покажут уникальный экспонат — чучело бескрылой гагарки. Последняя пара этих птиц в дикой природе была уничтожена охотниками в 1844 году. С тех пор беззащитных нелетающих пернатых размером с небольшого пингвина никто не видел — их полностью истребили ради меха и мяса", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, всего несколько музеев мира имеют в своей коллекции подобные экземпляры. Раритет, который выставят в Дарвиновском музее, ранее принадлежал орнитологу и коллекционеру Алексею Хомякову. Время изготовления чучела неизвестно.

"Наш музей — единственный в России, где хранится такой редкий экспонат. Бескрылую гагарку смогут увидеть все желающие во время выставки "Назад в воду", посвященной возможностям, которые открывает для людей и животных Мировой океан, а также опасностям, которые он таит… Выставка откроется 30 октября и продлится до 13 января", — рассказали порталу в пресс-службе Дарвиновского музея.