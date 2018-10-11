Генконсульство США во Владивостоке назвало сроки собеседования на визу

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. Срок ожидания собеседования на получение американской визы в генеральном консульстве США во Владивостоке сейчас составляет менее недели, сообщает дипмиссия на своей странице в Facebook.

"Какая очередь на получение визы в генконсульстве США?" — этот вопрос мы слышим почти каждый день. Отвечаем: срок ожидания собеседования в генеральном консульстве США во Владивостоке сейчас менее недели", — говорится в сообщении.

Ранее министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер заявил журналистам, что генконсульство США во Владивостоке с декабря 2017 года нарастило на 50% число выданных виз.