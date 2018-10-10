В Госдуму внесли проект об исключении из ГК понятия "публичный интерес"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Законопроект об исключении из статей 152.1, 152.2 ГК РФ понятия "публичный интерес" внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Законодательная инициатива внесена в ГД депутатом от фракции КПРФ Юрием Синельщиковым. Статья 152.1 Гражданского кодекса — об охране изображения гражданина, а 152.2 — об охране частной жизни гражданина.

"Предлагаемые изменения об исключении из статей 152.1, 152.2 ГК РФ ссылок на "иные публичные интересы", а из статьи 152.2 ГК РФ также условия, позволяющего "не считать нарушением правил" использование информации о частной жизни гражданина в случае, если такая информация "ранее стала общедоступной", — не ограничат свободу СМИ в большей мере, нежели такие ограничения уже существуют в цивилизованном мире", — говорится в пояснительной записке.

Автор инициативы подчеркивает, что наличие в статьях 152.1 и 152.2 ГК РФ невнятных условий об абстрактном "публичном интересе" и "ранее ставшей общедоступности" позволяет при наличии недобросовестных мотивов, по ошибке или иной ненадлежащей причине по существу "легализовывать" правонарушения, в том числе и при рассмотрении дел о защите личных неимущественных прав в судах.

"Понятие "публичный интерес" в законодательстве не определено. Та путаница, которая накопилась в судебной практике при толковании "публичного интереса", приводит к выводу, что использовать это понятие именно в статьях 152.1 и 152.2 ГК РФ не следует, т.к. для защиты нарушенных прав в нем потребности нет, а мешает оно здесь защите — существенно, т.к. неверно толкуется как "интерес публики к любой информации о публичном лице", содействуя неправомерным посягательствам на неприкосновенность частной жизни и несогласованному использованию изображений граждан", — отмечается в документе.

По словам автора, законопроект призван повысить уровень защищенности личных неимущественных прав граждан на неприкосновенность частной жизни и охрану изображения.