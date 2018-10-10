В Госдуму внесли проект об исключении из ГК понятия "публичный интерес"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Законопроект об исключении из статей 152.1, 152.2 ГК РФ понятия "публичный интерес" внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Предлагаемые изменения об исключении из статей 152.1, 152.2 ГК РФ ссылок на "иные публичные интересы", а из статьи 152.2 ГК РФ также условия, позволяющего "не считать нарушением правил" использование информации о частной жизни гражданина в случае, если такая информация "ранее стала общедоступной", — не ограничат свободу СМИ в большей мере, нежели такие ограничения уже существуют в цивилизованном мире", — говорится в пояснительной записке.
Автор инициативы подчеркивает, что наличие в статьях 152.1 и 152.2 ГК РФ невнятных условий об абстрактном "публичном интересе" и "ранее ставшей общедоступности" позволяет при наличии недобросовестных мотивов, по ошибке или иной ненадлежащей причине по существу "легализовывать" правонарушения, в том числе и при рассмотрении дел о защите личных неимущественных прав в судах.
По словам автора, законопроект призван повысить уровень защищенности личных неимущественных прав граждан на неприкосновенность частной жизни и охрану изображения.