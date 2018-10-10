В Совфеде призвали отрегулировать систему закупки лекарств

САРАТОВ, 10 окт — РИА Новости. Сенатор от Саратовской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ Людмила Бокова предложила создать в системе здравоохранения персонифицированный график закупок по группам пациентов или даже по каждому из них после смерти больной сахарным диабетом в Саратове, которой врачи поликлиники пять месяцев не выписывали льготные лекарства.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Круг подозреваемых устанавливается.
"Саратовский пример, к сожалению, не первый и не единственный случай по стране, когда в региональных министерствах опаздывают с аукционами, заранее не закладывают средств на лекарства для пациентов с орфанными заболеваниями. И это серьезная проблема, которую нужно выносить на федеральный уровень и решать", — приводятся слова Боковой на странице саратовского регионального штаба ОНФ в социальной сети ВКонтакте.
Она подчеркнула, что закупочная деятельность в системе здравоохранения "не должна приводить к смерти пациента".
Бокова сожалеет, что ситуация больной диабетом в Саратове получила широкий общественный резонанс только после смерти пациентки. "Сейчас по данному делу работает прокуратура. Что касается позиции Общероссийского народного фронта, здесь считаю необходимым вновь поставить вопрос об эффективности закупочной деятельности регионального минздрава", — добавила она.