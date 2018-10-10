В Совфеде призвали отрегулировать систему закупки лекарств

САРАТОВ, 10 окт — РИА Новости. Сенатор от Саратовской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ Людмила Бокова предложила создать в системе здравоохранения персонифицированный график закупок по группам пациентов или даже по каждому из них после смерти больной сахарным диабетом в Саратове, которой врачи поликлиники пять месяцев не выписывали льготные лекарства.

Ранее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, что 28-летняя больная диабетом, инвалид первой группы скончалась от осложнения заболевания после того, как врачи городской поликлиники №20 пять месяцев не выписывали ей льготные лекарства из-за проблем с их закупкой региональным минздравом и проводили ненадлежащий осмотр пациентки. Прокуратура выяснила, что контракт минздрав области заключил лишь в августе, а до этого давал поликлиникам негласные указания не выписывать льготные рецепты на отсутствующие в аптеках препараты.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Круг подозреваемых устанавливается.

"Саратовский пример, к сожалению, не первый и не единственный случай по стране, когда в региональных министерствах опаздывают с аукционами, заранее не закладывают средств на лекарства для пациентов с орфанными заболеваниями. И это серьезная проблема, которую нужно выносить на федеральный уровень и решать", — приводятся слова Боковой на странице саратовского регионального штаба ОНФ в социальной сети ВКонтакте.

"С учетом современных возможностей по информатизации системы здравоохранения, бюджетных средств, которые затрачены на организацию единой сети и личных кабинетов пациентов, выстроить персонифицированный график закупок по группам пациентов или даже по каждому из них – посильная задача. К этому нужно стремиться. Аукцион должен быть для помощи человеку, а не наоборот", — заявила сенатор.

Она подчеркнула, что закупочная деятельность в системе здравоохранения "не должна приводить к смерти пациента".

Бокова сожалеет, что ситуация больной диабетом в Саратове получила широкий общественный резонанс только после смерти пациентки. "Сейчас по данному делу работает прокуратура. Что касается позиции Общероссийского народного фронта, здесь считаю необходимым вновь поставить вопрос об эффективности закупочной деятельности регионального минздрава", — добавила она.