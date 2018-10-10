В ГД внесли проект о повышении качества государственных услуг Росреестра

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Проект закона о повышении качества государственных услуг, оказываемых Росреестром, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся Народным собранием Дагестана и касаются поправок в федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости".

"В целом законопроект регулирует внутриведомственное взаимодействие Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее — Росреестр) и ФГБУ "ФКП Росреестра" и направлен в конечном итоге на повышение качества государственных услуг, оказываемых Росреестром… Законопроектом предлагается схема нормативно-правового регулирования внутриведомственного взаимодействия, когда полномочия федерального государственного бюджетного учреждения, подведомственного федеральному органу исполнительной власти, будут являться его собственными, закрепленными непосредственно в Законе о регистрации",- говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что предметом правового регулирования законопроекта являются отношения, связанные с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственным кадастровым учетом недвижимого имущества, а также предоставлением сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее — ЕГРН).

"Таким образом, принятие законопроекта позволит упорядочить и упростить внутриведомственные взаимоотношения, связанные с необходимостью наделения федерального государственного бюджетного учреждения полномочиями федерального органа исполнительной власти. Также законопроект позволит более четко разграничить полномочия Росреестра и ФГБУ "ФКП Росреестра" в части непосредственного оказания государственных услуг", — считают авторы инициативы.