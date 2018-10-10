В Госдуму внесли проект о медосмотрах для работников атомной энергетики

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Законопроект о введении предварительного и периодических медицинских осмотров для работников объектов использования атомной энергии внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся правительством РФ в статьи 27, 52 и 61 РФ "Об использовании атомной энергии".

"Законопроектом вводятся предварительный (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, включающие в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов", — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы подчеркивают, что законопроектом также предлагается установить, что проверка соответствующих сведений в отношении работников объектов использования атомной энергии проводится органами ФСБ.

"Законопроектом предлагается также определить, что порядок проведения медицинских осмотров, психофизиологических обследований и форма медицинского заключения об отсутствии (наличии) медицинских противопоказаний устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", — отмечается в документе.

"В соответствии с изложенным законопроектом дополняется статья 52 Федерального закона "Об использовании атомной энергии" положениями, устанавливающими дополнительные основания отказа в допуске лиц, представляющих угрозу безопасности функционирования объектов, подлежащих антитеррористической защите, к работе на ядерной установке, на радиационном источнике, в пункте хранения, с ядерными материалами и радиоактивными веществами", — говорится в пояснительной записке.