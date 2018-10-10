В ГД внесли проект о штрафах за передачу ложных данных в реестр инвалидов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Проект закона о наложении штрафа от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц за нарушение порядка представления и размещения сведений в федеральном реестре инвалидов внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.

Изменения вносятся правительством в КоАП РФ в части установления ответственности за нарушение порядка представления сведений в федеральный реестр инвалидов и их размещения в таком реестре.

"Законопроектом предлагается внести изменения в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности должностных лиц за непредставление ими сведений, подлежащих включению в реестр, неразмещение или нарушение порядка и (или) сроков размещения сведений либо их размещение не в полном объеме, а также за размещение в реестре заведомо недостоверных сведений, дополнив его новой статьей, устанавливающей 3 состава нарушений и определяющей наказания в виде административного штрафа", — говорится в пояснительной записке.

В документе также отмечается, что повторное совершение должностным лицом административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

"Несвоевременное представление сведений в реестр может привести к невозможности оказания услуг инвалидам при переходе к их предоставлению в электронном виде на основании сведений из реестра", — подчеркивают авторы инициативы.