В ГД внесли проект о расширении полномочий регионов в сфере развития связи

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Проект закона по расширению полномочий субъектов РФ в сфере развития связи внесен в Госдуму в среду, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Законопроект внесен в ГД депутатом от фракции "Единая Россия" Игорем Шубиным и направлен на изменение статьи 6 ФЗ "О связи".

"Проектом Федерального закона предлагается расширить полномочия субъектов Российской Федерации в сфере развития связи и заменить неоднозначные формулировки "содействует" иными видами деятельности, в частности, возможностью участия в обеспечении развития связи на территории соответствующих субъектов Российской Федерации, в целях повышения качества и доступности услуг связи", — говорится в пояснительной записке.

Автор подчеркивает, что субъекты РФ не вправе осуществлять расходование средств на развитие связи.

"Субъекты Российской Федерации не вправе осуществлять расходование средств на развитие связи. Подтверждает данный факт отсутствие практики реализации проектов по развитию связи субъектами Российской Федерации. Примерами могут служить единичные контракты по обеспечению услугами связи отдельных территорий в целях реализации иных полномочий субъектов Российской Федерации (в рамках защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения жизни малочисленных народов крайнего севера)", — поясняется в документе.

По словам автора инициативы, расширение возможностей субъектов РФ в развитии связи позволит реализовывать дополнительные инвестиционные программы за счет средств субъектов, обеспечит услугами связи населенные пункты, не попавшие в программу устранения цифрового неравенства, а также устранит пробел в правовом регулировании.