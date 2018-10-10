МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Проект закона по расширению полномочий субъектов РФ в сфере развития связи внесен в Госдуму в среду, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Проектом Федерального закона предлагается расширить полномочия субъектов Российской Федерации в сфере развития связи и заменить неоднозначные формулировки "содействует" иными видами деятельности, в частности, возможностью участия в обеспечении развития связи на территории соответствующих субъектов Российской Федерации, в целях повышения качества и доступности услуг связи", — говорится в пояснительной записке.
Автор подчеркивает, что субъекты РФ не вправе осуществлять расходование средств на развитие связи.
По словам автора инициативы, расширение возможностей субъектов РФ в развитии связи позволит реализовывать дополнительные инвестиционные программы за счет средств субъектов, обеспечит услугами связи населенные пункты, не попавшие в программу устранения цифрового неравенства, а также устранит пробел в правовом регулировании.