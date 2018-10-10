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Общество

Пушков назвал номинацию Сенцова на премию Сахарова политизированной

(обновлено: 20:10 10.10.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЧлен Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фотоЧлен Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Включение Европарламентом осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова в финальный список номинантов на премию Андрея Сахарова говорит лишь об абсолютно политизированном выборе евродепутатов, заявил журналистам в Брюсселе сенатор Алексей Пушков.

Флаг ЕС в штаб-квартире Европейского Союза в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / Gerard Cerles
Назван привилегированный класс, которому можно все
Осужденный в РФ за подготовку теракта Олег Сенцов вошел в число трех основных номинантов на правозащитную премию Европарламента имени Андрея Сахарова. Лауреат премии будет назван 25 октября на встрече спикера и лидеров политических фракций. Премия будет вручена на церемонии в парламенте в Страсбурге 12 декабря.

"Европарламент, как и ПАСЕ, принимает преимущественно антироссийские резолюции. Поэтому и предыдущие избранники Европарламента на различные международные премии тоже все были настроенными антироссийски людьми. Я здесь вижу политику прежде всего, не вижу великих заслуг Сенцова в правозащитной области. Считаю, что это абсолютно политизированный выбор. Кто-нибудь вообще слышал о Сенцове как о правозащитнике до того, как он оказался в российской тюрьме? Никто не слышал. То есть человек оказался в тюрьме по обвинению в подготовке террористических действий, и вдруг моментально был превращен в правозащитника", — сказал Пушков.

"В Европарламенте, как и в ПАСЕ, доминируют люди, для которых геополитические критерии поддержки Украины важнее, чем принципы верховенства права. Это геополитический выбор в ущерб подлинным критериям защиты прав человека. Но все это очень шатко. Помните ту истерическую поддержку, которая была оказана на Западе Савченко? А теперь Савченко сидит в украинской тюрьме, и что-то никто ее не защищает. То есть когда она выступала против РФ, она пользовалась поддержкой американской и европейской общественности, а когда она выступает против нынешних киевских властей, за что те ее сажают в тюрьму, она перестает пользоваться", — отметил он.

Олег Сенцов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сенцов стал почетным гражданином Парижа
Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков. В пятницу стало известно, что Сенцов прекратил голодовку и начата его реабилитация. Как сообщили во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион продуктов для выхода Сенцова из состояния длительного отказа от полноценного питания без осложнений.

Надежда Савченко в 2016 году была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, президент Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал её в правительство. Кроме того, глава украинского государства обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее "символом свободы". В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание "Героя Украины".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москалькова надеется на прекращение спекуляций о здоровье Сенцова
В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты Верховной рады. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит. Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест по подозрению в подготовке теракта. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата, она по-прежнему находится под стражей.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.

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