Активность террористов на Кавказе снизилась, заявил Рабков

ПЯТИГОРСК, 10 окт — РИА Новости. Террористическая активность на Северном Кавказе существенно снизилась, но конфликтный потенциал остается, сообщил заместитель полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Игорь Рабков.

"Существенно снизилась террористическая активность. Регионы живут мирной жизнью, благоустраиваются, развивают бизнес, социальную сферу, а также гостеприимно принимают многочисленных туристов", — сказал Рабков в рамках международного политологического форума "Российский Кавказ" в Пятигорске.

По его словам, нельзя утверждать, что конфликтный потенциал на Северном Кавказе полностью отсутствует, отметил Рабков. "Нужна кропотливая и системная работа в общественно-политической, социально-психологической и иных сферах. И первый шаг для этого – объединение представителей экспертного сообщества, открытое обсуждение наиболее острых вопросов развития Северного Кавказа", — добавил он.