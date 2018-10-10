России небезразлична судьба ее граждан и за рубежом, заявил Путин

УЛЬЯНОВСК, 10 окт — РИА Новости. России небезразлична судьба ее граждан, где бы они ни находились, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с российским борцом смешанного стиля абсолютным чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
"Да, конечно, ты выступал не за какую-то команду, а в личном качестве выступал. Но, все-таки ты гражданин России, и нам небезразлично, как к нашим гражданам относятся, где бы они ни находились и чем бы они ни занимались", — сказал Путин.
Он отметил, что в России все внимательно следили за боем Нурмагомедова в Лас-Вегасе против ирландца Конора Макгрегора.
"Поэтому мы внимательно за всем следили, конечно, очень переживали за тебя", — подчеркнул он.
При этом глава государства отметил, что, несмотря на то, что это коммерческий вид спорта, в нем должны соблюдаться определенные правила.
"Но это все-таки спорт, и я не могу не согласиться с теми, кто считает, что здесь должны соблюдаться определенные правила — и не только прописанные на бумаге, но и общие спортивные моральные правила. И надеюсь, что в этом виде спорта все будут этих правил придерживаться", — сказал президент.
Ранее сообщалось, что Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) заморозила выплату гонорара Нурмагомедову в размере двух миллионов долларов до окончания расследования. В свою очередь Макгрегор получил три миллиона долларов, однако после изучения кадров, которые не были доступны сразу после боя, комиссия решила подать жалобу и на ирландца.